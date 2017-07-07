В Ватикане жандармы прервали гей-оргию с кокаином у секретаря кардинала

Жандармерия Ватикана в квартире 49-летнего Луиджи Капоцци, секретаря итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, прервала гей-оргию, участники которой употребляли наркотики, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Рейд был проведен из-за жалоб кардиналов, живущих в здании дворца, где находится квартира. Они утверждали, что по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди, пользующиеся тем, что перед зданием нет ни жандармов, ни гвардейцев, как в других местах города.

"Когда ватиканская жандармерия вошла в дом монсеньора Капоцци во дворце бывшей инквизиции, то столкнулась с шокирующей картиной, которая подтвердила слухи и жалобы соседей — кардиналов, живущих в том же здании", — пишет итальянская газета.

LifeSiteNews уточняет, что речь шла о кокаине. Как пишет сайт, Капоцци благодаря использованию автомобиля BMW с номерными знаками Святого Престола избегал обысков и досмотров со стороны полиции. Эта привилегия, которой пользуются высокопоставленные прелаты, позволила ему перевозить кокаин для частых гомосексуальных оргий.

По данным The Times, описываемые события относятся к прошлому месяцу, то есть к июню, итальянские СМИ узнали об этом только на прошлой неделе. Квартира, в которой была гей-оргия, принадлежит Конгрегации доктрины веры — отдела Ватикана, который расследует случаи сексуального насилия среди клириков.

Начальник Капоцци Коккопальмерио является главой Папского совета по законодательным текстам и главным советником Папы. Считается, что кардинал рекомендовал своего помощника в епископы, но из-за оргии и наркотиков этим планам, видимо, не суждено сбыться.

После скандала Капоцци был госпитализирован в реабилитационный центр Пия XI, где прошел курс лечения от передозировки наркотиками, затем его отправили в монастырь. Сейчас он вновь госпитализирован в больницу Джемелли в Риме.

Капоцци был рукоположен в сан священника в Амальфи 19 декабря 1992 года в епархии Палестрины в Лацио. Он выполняет обязанности секретаря кардинала в Папском совете по законодательным текстам. 7 мая 2007 года был назначен капелланом Его Святейшества, что принесло ему титул монсеньора.

Кардиналу тут же припомнили его интервью 2014 года Rossoporpora, в котором Коккопальмерио отмечал, что гомосексуальные отношения, с точки зрения церкви, "незаконны", но, если речь идет о любви, в них присутствует положительный аспект: "Если я встречаю гомосексуальную пару, я сразу же сообщаю им, что их отношения незаконны: так гласит доктрина, которую я подтверждаю с абсолютной определенностью". В то же время, если два человека любят друг друга, "хотя отношения незаконны, в них есть позитивные моменты".

"Вместо того чтобы закрывать глаза на такие позитивные факты, я их подчеркиваю. Нужно объективно признавать позитивность определенных отношений, даже если они и незаконны", — сказал кардинал.

В том же интервью он раскритиковал тех, кто боится, что "ценность позитивных элементов" гомосексуальных отношений "подорвет" церковную доктрину брака и сексуальности.

В 2013 году газета La Repubblica писала, что в 2008 году Ватикан на льготных условиях купил дом в Риме за 23 миллиона долларов рядом с самой известной гей-сауной Италии Europa Multiclub. Недалеко от гей-сауны жил кардинал Иван Диас.