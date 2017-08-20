В Ватикане рассказали о целях поездки его госсекретаря в Москву

Как сообщил в интервью Радио Ватикана апостольский нунций - диппредставитель папы римского - архиепископ Челестино Мильоре, у "двух христианских общин" нет оснований "опасаться друг друга".

"Святой престол с обеспокоенностью и вниманием следит" за сложившимися кризисными ситуациями и "желает внести собственный вклад в их специфическое решение, взывая… к доброй воле, возможностям и пониманию различных деятелей на международной арене", - пояснил итальянский прелат. Он отметил, что визит ватиканского дипломата в Россию проходит на фоне "непростой международной обстановки", и призвал Москву "отложить в сторону идеологические диафрагмы, искажающие действительность".

Челестино Мильоре напомнил о встрече папы римского Франциска с патриархом Кириллом в Гаване в прошлом году. "Кардинал-госсекретарь посетит Москву как выразитель того участия, с каким папа Франциск относится к различным кризисным ситуациям в мире", - добавил он.

Особое внимание при этом будет, в частности, привлечено к разрешению ситуации с "преследованием христиан на Ближнем Востоке", уточнил диппредставитель.

Слишком мягкая позиция

После начала украинского конфликта Ватикан многократно обвиняли в слишком мягкой по отношению к Москве позиции. Аналитики полагают, что Святой престол не хочет подвергать риску сближение с РПЦ и поэтому не критикует политику российских властей.

В феврале 2016 года на Кубе состоялась первая - с 11 века - встреча глав двух церквей.