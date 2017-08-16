В Ватикане полиция сорвала гей-оргию с наркотиками в доме секретаря кардинала

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snob.ru
среда, 16 августа 2017 г. 15:49
Жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, главного советника папы римского, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano
© Vida Press

Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб кардиналов, живущих в этом здании. По их словам, по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гей-вечеринки с наркотиками.

Полиция сорвала гей-оргию в июне 2017 года, уточняет The Times. Полицейская операция прошла во дворце Конгрегации доктрины веры — отдела Ватикана, который среди прочего расследует случаи сексуального насилия в церкви.

После случившегося монсеньора Капоцци отправили в реабилитационный центр Пия XI, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме.

В конце июня полиция Австралии предъявила обвинения в сексуальных домогательствах 76-летнему кардиналу, главе Секретариата по делам экономики Ватикана Джорджу Пеллу. Обвинения кардиналу предъявила полиция австралийского штата Виктория, где Пелл служил в 1970-х годах.

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