В Ватикане готовят визит папы Франциска в Россию

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Deutsche Welle
четверг, 10 августа 2017 г. 16:35
В Ватикане изучают возможность визита папы римского Франциска в Россию. Государственный секретарь Римской курии Пьетро Паролин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в среду, 9 августа, сообщил о своей предстоящей поездке в Москву и запланированной встрече с главой РПЦ патриархом Кириллом.
© Sipa / Scanpix

Во время нее будет обсуждаться возможная поездка понтифика в Россию, указал Паролин.

Святой престол "в особенной степени" интересуется Восточной Европой, что, в частности, связано с "богатыми религиозными и культурными традициями" этого региона, заявил глава Римской курии.

Теология и политика

Еще ни один современный понтифик не совершал визита в Россию из-за напряженных отношений между Римско-католической и Русской православной церквями. Франциск неоднократно выражал желание приехать в Москву, однако до сих пор поездка не состоялась, что связано не только с теологическими, но и с политическими причинами, отмечает AFP. В интервью немецкому еженедельнику Die Zeit в марте он заявил, что не может поехать в РФ, поскольку тогда ему придется посетить еще и Украину.

После начала украинского конфликта Ватикан многократно обвиняли в слишком уступчивой по отношению к Москве позиции. Считается, что Святой престол не хочет подвергать риску сближение с РПЦ и поэтому не критикует политику российских властей. В феврале 2016 года папа Франциск и патриарх Кирилл встретились на Кубе, что стало первой встречей глав двух церквей с XI века.

Deutsche Welle
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