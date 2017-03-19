В Вашингтоне задержан мужчина, угрожавший провезти бомбу в Белый дом

Deutsche Welle
воскресенье, 19 марта 2017 г. 11:27
Неизвестный подъехал к Белому дому на автомобиле и заявил, что в машине заложена бомба. Водитель был задержан, транспортное средство досматривают.
© Vida Press

Полиция задержала водителя, который подъехал к контрольно-пропускному пункту у Белого дома в столице США и заявил, что у него в автомобиле заложена бомба. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в органах правопорядка.

Получить подтверждение, что в машине действительно находилось взрывное устройство, пока не удалось. Транспортное средство тщательно досматривают. Уровень охраны безопасности в резиденции президента США и вокруг нее повышен, ряд прилегающих к ней улиц перекрыт.

Служба охраны Белого дома была усилена еще во время работы предшественника Трампа - Барака Обамы. Это произошло после ряда проникновений на территорию резиденции. Нарушители перелезали через ограду, а один из них даже сумел попасть в административное здание.

Deutsche Welle
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