В университете Беркли избили сторонника Трампа

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bbcrussian.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 09:29
Полиция задержала двух учащихся Калифорнийского университета в Беркли по подозрению в избиении студента, поддерживающего президента США Дональда Трампа.
© Sipa Press/Scanpix

По свидетельствам очевидцев, молодые люди выскочили на территории университетского городка из машины и набросились на 21-летнего Джека Палковича, который шел на занятия в красной кепке с написанным на ней лозунгом Трампа - "Вернем Америке величие".

Студент сумел вырваться и убежать, а напавших на него людей вскоре задержала полиция - они вернулись в свою машину и попытались скрыться, но неудачно. Многие другие студенты осудили нападение на Палковича.

Большинство из них признается, что не поддерживает Трампа, однако отмечает, что университет всегда славился терпимостью и уважением к свободе слова и свободе выражения мнения, в связи с чем нападение на человека из-за политических взглядов неприемлемо.

Палкович состоит в университетском клубе сторонников Республиканской партии, от которой баллотировался Трамп, и помогал организовывать скандальное выступление редактора портала Breitbart News Мило Яннопулоса, обернувшееся беспорядками.

Этот портал популярен у так называемых "альтернативных правых", поддерживающих Трампа, а сам Яннопулос критиковался за женоненавистнические и расистские взгляды не меньше, чем новый президент США.

В итоге за два часа до начала его выступления у университета собралась толпа примерно в полторы тысячи человек, требовавших отменить мероприятие. Затем у здания появились несколько десятков человек в масках, которые начали бить стекла.

Полиция разогнала протестующих, а мероприятие сорвалось. После этого Трамп задался в своем "Твиттере" вопросом, не стоит ли лишить университет финансирования, если в нем "не соблюдается принцип свободы слова".

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