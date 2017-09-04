Об этом изданию Insider сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота: речь идет о более чем полутонне", - заявил он.

Общая сумма ущерба от действий в ходе нахождения на посту президента В.Януковича, по словам представителя Генпрокуратуры Украины, составляет около $40 млрд, из которых $1,5 млрд уже возвращены в государственную казну.

Кроме того, в разных странах - преимущественно европейских - по состоянию на начало осени арестовано активов окружения В.Януковича на сумму около $200 млн.

"Тем не менее рано говорить, что нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - резюмировал он.

4 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест на вертолетную площадку на Парковой дороге в Киеве, строительство которой связывают с экс-президентом В.Януковичем.