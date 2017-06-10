В Украине запустили таймер до безвизового режима с ЕС

Мероприятие по запуску таймера прошло на площади перед администрацией президента Украины. В нем приняли участие глава государства Петр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли.

”Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа”, — подчеркнул Порошенко.

После запуска таймера президент подошел к наблюдавшим за мероприятием гражданами страны и поприветствовал их.

17 мая соглашение о предоставлении Украине безвиза было торжественно подписано в Страсбурге. Позже документ был опубликован в официальном вестнике ЕС.

Отмена виз касается всех стран шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Также по безвизу украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.