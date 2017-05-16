В Украине будут наказывать за ношение георгиевской ленты

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bbcrussian.com
вторник, 16 мая 2017 г. 19:34
Верховная рада Украины приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности за изготовление, публичное использование или ношение георгиевской ленты. За повторное нарушение в течение года предусмотрен арест на срок до 15 суток.
Georgijaus juostelė
© Reuters/Scanpix

За принятие законопроекта "о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" проголосовали 238 народных депутатов.

Документ предусматривает штрафы от 850 гривен до 2 550 гривен (от 32 до 97 долларов) за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения.

Наказание вводится не только за ношение георгиевской ленты на одежде, но и за демонстрацию символа "во время массовых мероприятий (мирных собраний), изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использования средствами массовой информации".

Сами ленты при этом подлежат конфискации. А повторное нарушение в течение года предлагается наказазывать штрафом до 5 100 гривен или административным арестом на срок до 15 суток.

Поправки поступят на подпись президенту страны Петру Порошенко.

При этом в поправках оговариваются исключения - запрет не будет распространяться на документы, изданные до 1991 года, экспозиции музеев и выставок, на оригиналы боевых знамен, государственные награды и надгробные сооружения, а также объекты антикварной торговли.

Использовать георгиевские ленты можно будет в учебниках и пособиях.

Автор закона - депутат Верховной рады Антон Геращенко. Обосновывая необходимость запрета в пояснительной записке, он написал, что георгиевская лента стала "неотъемлемой составляющей кремлевской пропаганды".

Георгиевская лента не имеет юридического статуса в России. Ее впервые начали раздавать в 2005 году - в год 60-летия Победы. Организаторами акции тогда выступили РИА Новости и общественная организация "Студенческая община".

Позже кампания по распространению георгиевских ленточек получила государственную поддержку. Тысячи волонтеров, в основном из прокремлевских молодежных движений, раздавали ленточки на улицах и в общественных местах.

На Украине и в других странах отношение к георгиевской ленте стало крайне неоднозначным, так как в 2014 году ее стали применять в качестве опознавательного знака пророссийские вооруженные активисты Донбасса.

Депутаты парламента Латвии два года назад также предложили запретить использование георгиевских ленточек во время общественных мероприятий, назвав ее символом российского неоимпериализма.

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