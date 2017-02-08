В убийстве Павла Шеремета заподозрили нескольких российских граждан

Украинские силовики, занимающиеся расследованием резонансного убийства журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате подрыва в центре Киева его автомобиля, подозревает российских граждан в причастности к преступлению. При этом следствие не исключает версию политического убийства, заказ на который поступил именно из РФ.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, за несколько дней до убийства Шеремета следствие зафиксировало в районе работы и места жительства, а также на месте убийства журналиста телефонные соединения российских абонентов, которые, как полагают следователи, прибыли в Киев на съезд "одной из нетрадиционных церквей".

"Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления", - подчеркнул министр (цитата по РИА "Новости").

Во время брифинга Аваков отметил, что в результате мониторинга телефонных соединений "в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами".

"Активизация части из этих абонентов совпадает по времени по сигналам предварительным информационной активности, какая у нас была во время крестного хода УПЦ МП в 2016 году в июле", - сообщил он (цитата по "112.Украина"). В этот же период, по его словам, под предлогом участия в слете приверженцев одной из нетрадиционных церквей в Киев организованно въехала большая группа граждан РФ.

"Соединения мобильных телефонов представителей этой группы зафиксированы вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром 20 июля в районе взрыва", - подчеркнул Аваков. После убийства Шеремета соединения "были локализованы и сошли на нет", добавил он.

Аваков: Киев не исключает версию политического заказа из РФ в деле Шеремета

Министр внутренних дел Украины также пояснил, что следствие не исключает версию заказного политического убийства Шеремета. "Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц - заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из РФ", - объяснил он.

Заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, в свою очередь, заявил, что приоритетной версией убийства является профессиональная деятельность журналиста.

"Неоднократно озвучивались версии: ошибка в объекте, а также конфликтные ситуации в личной жизни. Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны, и на сегодняшний день они не являются приоритетными у следствия. В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами", - сообщил Вакуленко.

По его словам, по этому делу было допрошено более 1800 человек: 300 человек - очевидцы взрыва, жители домов проживавших около Шеремета, 420 человек, которые находились и проживают по маршруту движения возможных подозреваемых во время проведения разведки и закладки взрывчатки.

"224 установлено и допрошены таксисты и их пассажиры, проезжавшие у места взрыва. Установлено 48 владельцев автомобилей, припаркованных поблизости и допрошены. Более 60 допрошены из круга личных и профессиональных связей потерпевшего, журналистов и коллег", - перечислил Вакуленко.

"Устанавливаются и допрашиваются политики, бизнесмены и общественные деятели по обстоятельствам интервью, возможных жалоб и переживаний об угрозах в адрес Шеремета. Если мы говорим о процессуальном статусе "подозреваемый", то на сегодняшний день ни одному лицу не вынесен процессуальный документ уведомления о подозрении. Мы над этим на сегодняшний день работаем. Лица, которые обоснованно подозреваются и могут быть причастными, у нас есть понимание заказчиков, исполнителей, пособников, но это не является предметом, который сегодня можно озвучивать", - добавил он.

Смерть Шеремета наступила в результате травматического шока и кровопотери

Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко на основании результатов судебно-медицинской экспертизы также сообщил общественности о том, что причинами смерти Шеремета стали травматический шок и значительная кровопотеря. "Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва", - добавил он.

Вакуленко подчеркнул, что в день трагедии был проведен ряд медицинских осмотров тела погибшего журналиста. "А также на следующий день 21 июля в морге Киевского городского бюро медицинской экспертизы после вскрытия из тела трупа было изъято 30 металлических и пластиковых предметов, а также одежда пострадавшего, которая была направлена на экспертизу", - добавил он.

Кроме того, Вакуленко рассказал и о выводах украинских специалистов о природе взрывного устройства, заложенного в автомобиле журналиста. "В автомобиле Subaru имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие", - пояснил он.

"Взрывное устройство было изготовлено самодельным способом с использованием элементов взрывного устройства промышленного изготовления и имело в своей конструкции цилиндрические поражающие элементы и нарезную втулку зажигательного гнезда противопехотной мины направленного действия МОН-50", - заявил замглавы Нацполиции.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля прошлого года в результате подрыва в центре Киева автомобиля, на котором он ехал. Машина принадлежала гражданской жене журналиста Алене Притуле, но ее самой в момент взрыва в ней не было.

По данным правоохранителей, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте, предположительно с дистанционным управлением.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Шеремета убили с целью дестабилизации ситуации на Украине. Прокуратура квалифицировала происшествие как умышленное убийство. В Киеве высказывали предположения о "российском следе" в убийстве Шеремета, которые вызвали негодование в Москве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о вознаграждении за любую информацию, которая поможет в расследовании убийства Павла Шеремета. По его словам, размер выплаты составит 200 тысяч гривен (около восьми тысяч долларов).

Начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Дмитрий Головин говорил, что следствием отрабатываются четыре версии убийства Шеремета (ранее сообщалось о шести), но ни одна из них не является приоритетной.

"Это непосредственно личные неприязненные отношения касательно погибшего; это его профессиональная журналистская деятельность; это, возможно, дестабилизация обстановки в городе Киеве и в целом в стране путем смерти известного журналиста; четвертая, соответственно, это что ошиблись объектом, поскольку автомобилем в том числе пользовалась и Елена (Алена) Притула, его сожительница", - сказал Головин.