В Туркмении началось голосование на президентских выборах

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bbcrussian.com
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 12:38
Избирательные участки для проведения голосования на президентских выборах открылись в Туркмении.
Gurbangulis Berdimuchamedovas
© Reuters/Scanpix

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Голосование на 2578 избирательных участках будет проходить до 19 часов по местному времени (17:00 мск).

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Среди наблюдателей, прибывших на выборы, - члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, члены ООН, ШОС и Организации Исламского Сотрудничества.

В сентябре президент Бердымухамедов утвердил новую редакцию конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивает срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года, после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года.

В 2012 году Бердымухамедов легко переизбрался на новый срок, получив более 97% голосов избирателей.

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