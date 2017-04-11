В турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв

Deutsche Welle
вторник, 11 апреля 2017 г. 14:38
В результате взрыва в населенном преимущественно курдами Диярбакыре погиб один человек, ранены еще трое. По словам главы МВД, взрыв произошел во время ремонта полицейского автомобиля.
© twitter

За пять дней до проведения в Турции референдума о конституционной реформе в городе Диярбакыр на юго-востоке страны произошел мощный взрыв. Он прогремел во вторник, 11 апреля, возле местного отделения полиции. По данным спасателей, были ранены четыре человека, один из них позднее скончался от полученных травм, сообщило местное агентство DHA.

Детонация была такой силы, что грохот был слышен во всем городе, населенном преимущественно курдами, передает корреспондент агентства AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил телеканалу CNN Türk, что взрыв произошел в сервисном центре полицейского спецназа во время ремонта автомобиля.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв

В турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв
В результате взрыва в населенном преимущественно курдами Диярбакыре погиб один человек, ранены еще трое. По словам главы МВД, взрыв произошел во время ремонта полицейского автомобиля.

Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину

Išpuolis Stokholme: sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов сознался в совершении преступления, заявил его адвокат.

Минюст США: задержанный российский хакер управляет ботнетом (3)

Минюст США: задержанный российский хакер управляет ботнетом
Задержанный в Испании россиянин Петр Левашев управляет ботнетом Kelihos, сообщает министерство юстиции США.

Страны G7 обсудят санкции против России из-за Сирии (19)

Страны G7 обсудят санкции против России из-за Сирии
Министры иностранных дел стран "Большой семерки", а также их ближневосточные партнеры встретились в Италии в попытке выработать единую позицию по сирийскому конфликту и роли России в нем.

Во Франции после массовой драки сгорел дотла лагерь беженцев (5)

Sudegė pabėgėlių stovykla Šiaurės Prancūzijoje
Соискатели убежища из Афганистана и Ирака устроили массовую драку с поножовщиной в лагере для беженцев во Франции. Во время беспорядков разгорелся пожар, лагерь выгорел до основания.
Facebook друзья
Rambler's Top100