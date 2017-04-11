В турецком городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв

В результате взрыва в населенном преимущественно курдами Диярбакыре погиб один человек, ранены еще трое. По словам главы МВД, взрыв произошел во время ремонта полицейского автомобиля.

За пять дней до проведения в Турции референдума о конституционной реформе в городе Диярбакыр на юго-востоке страны произошел мощный взрыв. Он прогремел во вторник, 11 апреля, возле местного отделения полиции. По данным спасателей, были ранены четыре человека, один из них позднее скончался от полученных травм, сообщило местное агентство DHA.

Детонация была такой силы, что грохот был слышен во всем городе, населенном преимущественно курдами, передает корреспондент агентства AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил телеканалу CNN Türk, что взрыв произошел в сервисном центре полицейского спецназа во время ремонта автомобиля.