В Турции задержаны более 350 подозреваемых в связях с ИГ

Турецкая полиция провела спецоперацию по задержанию предполагаемых сторонников ИГ по всей стране. Среди 362 задержанных много иностранцев.

Турецкая полиция в ходе спецоперации по всей стране задержала 362 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает агентство Anadolu.

В частности, в столице Турции Анкаре задержаны 60 предполагаемых сторонников ИГ. Большинство из них - иностранцы, рассказали источники Anadolu. Одновременно в Стамбуле и провинции Коджаэли на северо-западе Турции полиция задержала 18 подозреваемых (14 из них - иностранцы, включая 10 детей), а в западной провинции Измир - по меньшей мере 8 человек, предположительно готовивших теракт. В провинции Шанлыурфа на востоке страны задержаны сразу 100 человек, в юго-восточном Газиантепе - 47 предполагаемых сторонников ИГ, в северо-западной Бурсе - 46. Спецоперация проводилась также в Конье, Адане, Адыямане и Бингёле.

В то же время издание Haberturk сообщает о задержании около 500 подозреваемых.