В Турции задержан бельгиец, планировавший теракт в Стамбуле

Deutsche Welle
вторник, 15 августа 2017 г. 18:09
По сведениям полиции Турции, задержанный отвечал за работу с франкоязычными джихадистами, а до этого прошел подготовку в лагерях боевиков в Сирии.
© AP/Scanpix

Турецкая полиция задержала гражданина Бельгии, подозреваемого в том, что он по заданию террористической группировки "Исламское государство" планировал теракт в Стамбуле. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила турецкая газета Hürriyet.

Мужчина, который фигурирует в документах правоохранительных органов как Мехди А., по всей видимости, отвечал за подготовку франкоязычных джихадистов и участвовал в организации террористических атак в Европе.

В 2014 году он вместе с женой и сыном выехал в Сирию, чтобы присоединиться там к боевикам ИГ. По данным агентства Anadolu, 10 августа Мехди А. был задержан в стамбульском районе Фатих во время подготовки теракта. Под стражу были взяты и его супруга с сыном. Для сбора улик правоохранительные органы использовали кадры, снятые камерами видеонаблюдения.

В июне консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта в деловом квартале этого города. Меры безопасности были усилены в центре Стамбула, полиция активизировала дежурства в районе крупных транспортных узлов.

Deutsche Welle
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