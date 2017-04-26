В Турции задержали тысячу человек по подозрению в связях с Гюленом

bbcrussian.com
среда, 26 апреля 2017 г. 14:29
Турецкая полиция задержала более тысячи человек по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом, которого власти обвиняют в неудавшейся попытке государственного переворота в прошлом году.
© AP/Scanpix

По данным СМИ, всего выпущено более трех тысяч ордеров на арест.

Главной целью рейдов, прошедших по всей Турции, были сотрудники полиции, которых власти обвиняют в поддержке Гюлена, живущего в Соединенных Штатах.

В ночь на 16 июля прошлого года группа военных попыталась совершить государственный переворот в Турции, в результате погибли 249 человек, более двух тысяч были ранены.

Исламский проповедник Фетхулла Гюлен, на которого власти возложили вину за организацию путча, неоднократно отрицал свою причастность к попытке переворота и публично осуждал его участников.

Однако после путча турецкие власти начали масштабные чистки, которые не прекратились до сих пор.

Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты лишились своих постов из-за подозрений в поддержке Гюлена. Были закрыты более двух тысяч организаций, арестованы более 40 тысяч человек.

Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы раскритиковала реакцию турецких властей на попытку переворота как несоразмерную и заявила, что возобновляет мониторинг за ситуацией в стране. Это решение в Турции назвали позором.

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