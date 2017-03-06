В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла Карлова

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Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:20
В рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова турецкая полиция задержала 33-летнюю гражданку России. Она якобы контактировала с убийцей за месяц до преступления.
© Reuters / Scanpix

Турецкая полиция задержала россиянку в рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова. Женщина предположительно контактировала с убийцей накануне преступления. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщают телеканал CNN Türk, газета Hürriyet и ряд других турецких СМИ.

По данным следствия, задержанная Екатерина Б. созванивалась с Мевлютом Алтынташем и обменивалась с ним сообщениями в мессенджере WhatsApp в конце ноября прошлого года.

Сообщается, что 33-летняя россиянка была причастна к организации интимных услуг в Анкаре.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре 22-летним турецким полицейским Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки, где дипломат выступал с речью.

Убийца был застрелен турецкими спецназовцами.

Deutsche Welle
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