В Турции задержали 12 правозащитников, в том числе главу представительства Amnesty International

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NEWSru.com
четверг, 6 июля 2017 г. 16:07
В Турции на острове Бююкада близ Стамбула полиция задержала главу турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер и еще 11 правозащитников, сообщает в четверг, 6 июля, газета Hurriyet. По данным BBC Turce, задержаны девять человек.
© UPPA/Photoshot/Scanpix

Эсер и другие правозащитники были доставлены в отделение полиции после рейда и обыска в отеле на конференции по обучению специалистов по правам человека.

В полицию острова Бююкада (один из Принцевых островов в Мраморном море) их привезли по решению следователей. Причины произошедшего не уточняются, власти инцидент пока не прокомментировали.

Кроме Эсер задержаны Вели Акар из той же организации, представители Хельсинкской гражданской ассамблеи, Ассоциации по правам человека, Коалиции женщин и других правозащитных организаций, в том числе два иностранных консультанта - граждане Швеции и Германии.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно освободить задержанных: "Мы глубоко обеспокоены и возмущены тем, что ряд ведущих правозащитников Турции, в том числе директор турецкого отделения Amnesty International, были задержаны в открытую, без причины. Идиль Эсер и те, кто был задержан вместе с ней, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".

В заявлении говорится, что "злоупотребление властью подчеркивает нестабильную ситуацию с правозащитниками в стране".

В начале июня в Измире задержали главу турецкого офиса Amnesty International Танера Кылыча и 22 его сотрудника по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.

После неудачного государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции были арестованы более 50 тыс. человек.

В Анкаре в общей сложности были отстранены от исполнения обязанностей 900 сотрудников полиции, власти Стамбула продолжают задержания и чистки. Из МВД были уволены 8 777 человек, из Министерства финансов - 1500 сотрудников и из Министерства энергетики и природных ресурсов - 300.

Министерство образования Турции отстранило от работы 15 200 человек, 21 000 частных преподавателей лишилась лицензий. Для преподавателей местных вузов Высший совет по образованию Турции ввел запрет на выезд из страны.

Министр по делам молодежи и спорта сообщил, что из его ведомства отстранены 245 человек, в Министерстве энергетики чистки закончились отстранением для 300 человек, в Министерстве таможни и торговли - для 184.

NEWSru.com
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В Турции на острове Бююкада близ Стамбула полиция задержала главу турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер и еще 11 правозащитников, сообщает в четверг, 6 июля, газета Hurriyet. По данным BBC Turce, задержаны девять человек.
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