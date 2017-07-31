В Турции задержали 1098 человек по обвинению в причастности к путчу

Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 18:55
Массовые репрессии в Турции не прекращаются: на прошлой неделе в стране были задержаны 1098 человек. Им инкриминируют связи с террористическими организациями и причастность к попытке госпереворота.
© AP/Scanpix

Полиция Турции в течение минувшей недели задержала 1098 человек по подозрению в причастности к попытке государственного переворота летом 2016 года или в связях с различными военизированными группировками. 831 человек, по утверждению турецких властей, поддерживает движение радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча.

213 задержанных обвиняются в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), еще 54 — в контактах с террористической группировкой "Исламское государство" или "левыми террористическими группами", говорится в заявлении турецкого министерства внутренних дел.

По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек. Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госсслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.

В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, — двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Их задержание и арест вызвали резкую критику правительства ФРГ и существенно обострило отношения Берлина и Анкары.

Deutsche Welle
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