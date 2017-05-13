В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека

Пассажирский автобус перевернулся ​на автотрассе Мармарис — Мугла в турецкой провинции Мугла. В результате ДТП погибли 23 человека, около 11 человек получили тяжелые травмы, передает Anadolu со ссылкой на вице-губернатора провинции Мугла Камиля Котена.

Генконсульство России в Анталье проверяет, были ли среди погибших или пострадавших россияне, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата Олега Рогоза. ”Мы уточняем эти данные на предмет того, могли ли быть среди пассажиров россияне. Пока турецкая сторона нам ничего еще не сообщила”, — сказал он.

Позднее губернатор провинции Мугла Амир Чичек рассказал, что в автобусе находились турецкие туристы, преимущественно дети и женщины. Он отметил, что причины произошедшего выясняются.

Изначально сообщалось о 17 погибших, однако несколько пострадавших скончались по пути в госпиталь. Таким образом, число погибших в ДТП выросло до 23 человек. Водитель автобуса также погиб.

На место аварии прибыло 15 машин скорой помощи, несколько экипажей полиции.

По версии Milliyet, из-за отказа тормозов водитель автобуса не справился с управлением, машина свалилась на нижнюю трассу горной дороги, пролетев 20 м.