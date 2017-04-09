В Турции упал воздушный шар с двумя десятками туристов

В Турции жесткую посадку совершил воздушный шар, на котором проводили экскурсию для двух десятков туристов. Погиб гражданин Франции, россиян среди жертв и пострадавших нет, передает РИА "Новости".

ЧП произошло в Каппадокии - живописной местности в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "При жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 - Турции", - сообщили в полиции провинции Невшехир.

Граждан России среди пассажиров воздушного шара не было.

Все пострадавшие доставлены в больницу или получили помощь на месте. По заявлению полиции, их жизням ничего не угрожает, передает ТАСС.