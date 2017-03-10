В Турции разбился вертолет с россиянами на борту

На борту находились четыре россиянина, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Eczacibasi Group, чьими гостями были пассажиры воздушного судна. "Мы еще уточняем подробности, но пока могу сказать, что в вертолете находились четыре гражданина России", - сказал он.
Сразу несколько турецких СМИ сообщили, что в катастрофе погибли не менее пяти человек.
На борту разбившегося вертолета были высокопоставленные топ-менеджеры, в том числе гендиректор компании Vitra Russia Салим Озен, сообщает турецкий телеканал NTV. Vitra Russia - это российское подразделение консорциума "Эджзаджибаши груп".
Вместе с Озеном в вертолете находились четыре российских бизнесмена. Как передает издание Daily Sabah, бизнесмены летели на встречу, запланированную на 12:00 в северо-западной провинции Турции Билекек.
Вертолет разбился примерно через шесть минут после отправления из аэропорта имени Ататюрка, откуда он вылетел в 11:15 по местному времени. Он упал на шоссе E-5, движение по которому тут же было перекрыто.
В Сети появилось видео с места крушения, на котором видны горящие обломки и работа спасательных команд, в том числе пяти пожарных расчетов, высланных на место инцидента.