В Турции разбился вертолет с россиянами на борту

В Турции в Стамбуле в районе Бююкчекмедже в пятницу, 10 марта, разбился вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий группе компаний Eczacibasi Group. По словам стамбульского губернатора Васипа Шахина, на месте происшествия найдены тела пяти погибших.

На борту находились четыре россиянина, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Eczacibasi Group, чьими гостями были пассажиры воздушного судна. "Мы еще уточняем подробности, но пока могу сказать, что в вертолете находились четыре гражданина России", - сказал он.

Сразу несколько турецких СМИ сообщили, что в катастрофе погибли не менее пяти человек.

На борту разбившегося вертолета были высокопоставленные топ-менеджеры, в том числе гендиректор компании Vitra Russia Салим Озен, сообщает турецкий телеканал NTV. Vitra Russia - это российское подразделение консорциума "Эджзаджибаши груп".

Вместе с Озеном в вертолете находились четыре российских бизнесмена. Как передает издание Daily Sabah, бизнесмены летели на встречу, запланированную на 12:00 в северо-западной провинции Турции Билекек.

Вертолет разбился примерно через шесть минут после отправления из аэропорта имени Ататюрка, откуда он вылетел в 11:15 по местному времени. Он упал на шоссе E-5, движение по которому тут же было перекрыто.

В Сети появилось видео с места крушения, на котором видны горящие обломки и работа спасательных команд, в том числе пяти пожарных расчетов, высланных на место инцидента.