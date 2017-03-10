В Турции разбился вертолет с россиянами на борту, все погибли

В пригороде Стамбула врезался в телебашню пассажирский вертолет S-76, на борту которого в качестве пассажиров находились четверо россиян. Все они погибли.

По информации СМИ, вертолет принадлежит турецкой группе компаний Eczacibasi. Она уже подтвердила, что среди погибших были четверо россиян. Также в вертолете были два пилота и один гражданин Турции.

Как сообщил глава администрации района, помимо них погиб еще как минимум один человек. Таким образом, всего погибли пять человек. Судьба еще двух пока не уточняется.

Вертолет вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка. Через пять минут полета он врезался в телебашню и упал на шоссе. Сейчас дорога перекрыта. На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.