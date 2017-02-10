В Турции пройдет референдум о президентской республике

Переход от парламентской республики к президентской в Турции будет вынесен на референдум 16 апреля. Оппозиция считает поправки в конституцию попыткой узаконить существующую диктатуру.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил поправки в конституцию страны, которые предполагают переход от парламентской к президентской республике. Об этом сообщили в пятницу, 10 февраля, в администрации Эрдогана в Анкаре, уточнив, что датой соответствующего референдума назначено 16 апреля. На всенародное голосование будут вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента беспрецедентной властью.

Три дня спустя после плебисцита, 19 апреля, истекает срок чрезвычайного положения, введенного в Турции после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. В правительстве уверяют, что "референдум пройдет при любых обстоятельствах" и что его проведение в режиме чрезвычайной ситуации "не вызывает беспокойства". Но представители оппозиции опасаются, что в этом случае исход голосования не будет отражать волю народа.

Эрдоган станет одновременно и президентом, и премьером

В ходе референдума гражданам предложат проголосовать за либо против утвержденной парламентом конституционной реформы. В случае одобрения поправки существенно расширят полномочия президента Эрдогана, который традиционно выполнял в основном представительские функции. Он, в частности, сможет объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников и распускать парламент. Кроме того, Эрдоган сможет остаться в должности главы государства до 2029 года. При этом он одновременно будет главой правительства, а пост премьер-министра упразднят в 2019 году.

Поправки в конституцию о введении президентской формы правления одобрил 21 января парламент Турции. Оппозиция называет реформу официальным переходом к авторитарному автократическому режиму и попыткой узаконить существующую диктатуру.