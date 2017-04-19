В Турции продолжаются протесты после референдума

 (1)
Deutsche Welle
среда, 19 апреля 2017 г. 11:15
В крупных городах Турции тысячи человек вновь вышли на улицы в знак протеста против исхода референдума о переходе к президентской республике.
Recep Tayyip Erdogan
© AFP / Scanpix

Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехире, уточняет агентство dpa.

Задержаны полсотни демонстрантов

Протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который состоялся 16 апреля. По данным газеты Hürriyet, полиция задержала по меньшей мере 49 демонстрантов. Протестующие недовольны решением избирательной комиссии засчитать бюллетени с не проставленными официальными печатями, которые являются доказательством их подлинности.

По оценке оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН), за счет этого фальсификации могут составлять до 4 процентов голосов. В Анкаре и Стамбуле сотни человек выстраиваются в очереди у офисов избирательной комиссии, чтобы подать петиции с требованием пересмотреть исход референдума.

Ранее днем крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) направила официальный запрос в высший избирательный орган страны с требованием аннулировать результаты прошедшего плебисцита.

Между тем официальные власти Турции заявили, что прошедшее голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами. С минимальным перевесом победили сторонники поправок в конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента. Так, пост премьер-министра будет упразднен, глава государства сможет назначать и увольнять министров и судей, распускать парламент, править с помощью указов и объявлять чрезвычайное положение.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Пять фактов о новом генеральном секретаре ОДКБ Хачатурове

Пять фактов о новом генеральном секретаре ОДКБ Хачатурове
Армянский военачальник Юрий Хачатуров стал генсеком ОДКБ — военно-политического союза России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Его предшественник Николай Бордюжа возглавлял организацию больше 13 лет.

Порошенко: санкции против России - условие реформ на Украине (22)

Petro Porošenka skaito metinį pranešimą Aukščiausioje Radoje
Санкции Запада против России должны сохраниться, именно в этом залог успеха экономических реформ на Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Лондоне.

Премьер Британии: повторного референдума о членстве в ЕС не будет (1)

Theresa May
Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

В Турции продолжаются протесты после референдума (1)

Recep Tayyip Erdogan
В крупных городах Турции тысячи человек вновь вышли на улицы в знак протеста против исхода референдума о переходе к президентской республике.

Пресса Британии: неожиданным выборам грозят ожидаемые атаки Кремля (10)

Пресса Британии: неожиданным выборам грозят ожидаемые атаки Кремля
Все статьи на первых полосах сегодняшних британских газет посвящены одной теме - неожиданному решению премьер-министра Терезы Мэй объявить досрочные выборы.
Facebook друзья
Rambler's Top100