В Турции перекрыт доступ к ряду диппредставительств Нидерландов

На фоне роста напряженности между Нидерландами и Турцией доступ в диппредставительства королевства в Анкаре и Стамбуле заблокирован. Кроме того, МИД Турции заявил, что не желает возвращения в страну голландского посла.

Доступ в посольство Нидерландов в Анкаре и в генконсульство этой страны в Стамбуле в субботу, 11 марта, временно перекрыт "по соображениям безопасности". Об этом сообщают агентства AFP и AP со ссылкой на источники руководстве Турции. По их данным, входы в здания и выходы из них на время заблокированы.

"Это же касается резиденций нидерландского поверенного в делах и генконсула", - уточнили источники. У помещений диппредставительств выставлены кордоны турецкой полиции.

Между тем в турецком внешнеполитическом ведомстве указали, что временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции. Кроме того, Анкара заявила, что не считает целесообразным, чтобы посол королевства, находящийся сейчас в отпуске, в ближайшее время возвращался к исполнению своих обязанностей.

Рост напряженности в отношениях двух стран

На фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран около 100 человек вышли на акцию в Стамбуле в знак протеста против решения нидерландских властей запретить посадку самолету с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на борту на территории Нидерландов. Демонстранты возложили черный венок к зданию генконсульства королевства и скандировали "Нидерланды, не удивляйтесь и не испытывайте наше терпение", а также "Варварская Европа", передает AP. На аналогичный митинг у турецкого консульства в Роттердаме вышли несколько сотен человек.

Полиция Роттердама вечером в субботу, 11 марта, не пустила турецкого министра по делам семьи и социальной политике Фатму Бетюль Сайян Кайю на территорию турецкого консульства, остановив ее в 30 метрах от здания дипмиссии.

Ранее 11 марта Нидерланды не разрешили самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу приземлиться на территории страны, обосновав это угрозой для общественного порядка. Глава МИД Турции намеревался выступить в поддержку поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В ответ на действия Нидерландов президент Турции в резких выражениях раскритиковал их власти.