В Турции нашли пилота упавшего на границе сирийского МиГ-23

 (10)
bbcrussian.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 13:55
Турецкие спасатели обнаружили раненого пилота боевого самолета МиГ-23 ВВС Сирии, разбившегося в провинции Хатай на юге Турции у сирийской границы, сообщают местные СМИ.
© Reuters/Scanpix

По данным телеканала NTV, пилот был госпитализирован. Haberturk отмечает, что его нашли примерно в 500 метрах от места крушения. Самолетом он управлял в одиночку.

Ранее стало известно, что пилоту самолета, рухнувшего неподалеку от города Самандаг в пограничной провинции Хатай, удалось катапультироваться.

Одна из противостоящих сирийскому правительству исламистских группировок - "Бригада Ахрар аш-Шам" - разместила у себя в "Твиттере" видео, где говорилось, что истребитель был сбит.

Представитель группировки Ахмед Караали заявил турецкому государственному агентству Анадолу, что самолет был подбит, когда атаковал позиции группировки в провинции Идлиб.

Турецкие власти при этом заявляли, что истребитель мог разбиться из-за плохих погодных условий.

МиГ-23 - многоцелевой истребитель советского производства. Его модификации, состоящие на вооружении сирийских военно-воздушных сил, преимущественно используются для атаки наземных целей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул (1)

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул
Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".

В Нормандии возведут памятник погибшим британским солдатам (2)

Sąjungininkų išsilaipinimas Normandijoje, 1944 m.
Правительство Великобритании предоставит грант в 20 миллионов фунтов стерлингов для возведения памятника в честь солдат, погибших в Нормандии при открытии второго фронта во время Второй мировой войны.

На севере Сирии тысячи людей бегут от войны (4)

На севере Сирии тысячи людей бегут от войны
Управление координации гуманитарных вопросов ООН сообщает, что еще 66 тысяч человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наступающих с двух сторон армий.

МВФ согласовал выделение очередного транша помощи Украине (15)

Tarptautinis valiutos fondas
Международный валютный фонд и Украина договорились о выделении нового транша финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов.

Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе (16)

Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе
Группа украинских националистов заявила, что в рамках блокады Донбасса перекрыто движение по железной дороге в Конотопе Сумской области. Утверждается, что там обнаружены поезда из РФ с антрацитом.
Facebook друзья
Rambler's Top100