В Турции нашли пилота упавшего на границе сирийского МиГ-23

По данным телеканала NTV, пилот был госпитализирован. Haberturk отмечает, что его нашли примерно в 500 метрах от места крушения. Самолетом он управлял в одиночку.

Ранее стало известно, что пилоту самолета, рухнувшего неподалеку от города Самандаг в пограничной провинции Хатай, удалось катапультироваться.

Одна из противостоящих сирийскому правительству исламистских группировок - "Бригада Ахрар аш-Шам" - разместила у себя в "Твиттере" видео, где говорилось, что истребитель был сбит.

Представитель группировки Ахмед Караали заявил турецкому государственному агентству Анадолу, что самолет был подбит, когда атаковал позиции группировки в провинции Идлиб.

Турецкие власти при этом заявляли, что истребитель мог разбиться из-за плохих погодных условий.

МиГ-23 - многоцелевой истребитель советского производства. Его модификации, состоящие на вооружении сирийских военно-воздушных сил, преимущественно используются для атаки наземных целей.