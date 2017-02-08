В Турции еще 4500 госслужащих уволены из-за путча

bbcrussian.com
среда, 8 февраля 2017 г. 08:08
Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих в ходе чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле прошлого года
© AP/Scanpix

В числе 4464 уволенных - 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Всего после путча власти уже арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили около 100 тысяч. Всех их подозревают в связях с Гюленом. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, cудей и журналистов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Качиньский высказывается за ядерный паритет между ЕС и Россией

Jaroslawas Kaczynskis
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказывается за ядерный паритет между ЕС и Россией.

В Турции еще 4500 госслужащих уволены из-за путча

В Турции еще 4500 госслужащих уволены из-за путча
Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих в ходе чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле прошлого года

На чем основана репутация Башара Асада как кровавого диктатора

Bashar al-Assad
Власти Сирии вновь оказались в центре обвинений в применении массовых репрессий. По данным нового доклада Amnesty International, от пяти до 13 тысяч заключенных тюрьмы Сайедная под Дамаском были казнены без суда.

СК начал проверку по сообщениям об отравлении Кара-Мурзы-младшего (1)

Vladimir Kara-Murza
Следственный комитет начал проверку по сообщениям СМИ об отравлении журналиста, экс-зампреда ПАРНАСа и координатора проекта "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России (43)

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что не знает президента РФ Владимира Путина и не ведет ни каких сделок в России.
Facebook друзья
Rambler's Top100