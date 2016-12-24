В Тунисе задержаны трое подозреваемых в связи с терактом в Берлине

суббота, 24 декабря 2016 г. 18:09
Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине. Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри (на фото), убитого в пятницу, 22 декабря, в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.
Vokietija gedi po teroristinio išpuolio Berlyne
© Sputknik/Scanpix

Задержанным от 18 до 27 лет. Племянник Аниса Амри признал, что состоял в контакте со своим родственником с помощью мессенджера на смартфоне, и тот требовал от него присягнуть на верность группировке "Исламское государство". Предполагаемый террорист, по его словам, несколько раз переводил племяннику деньги. Министерство внутренних дел Туниса называет троих задержанных "террористической ячейкой", обезвреженной возле города Кайруан. Именно в Кайруане, считающимся одним из центров салафизма, проживают родственники Аниса Амри.

Вечером в понедельник, 19 декабря, около 22 часов мск большегруз въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре западного Берлина. В результате наезда погибли 11 человек, еще 48 получили травмы. Двенадцатым погибшим, который был найден на пассажирском месте в кабине грузовика, оказался польский водитель большегруза. Вероятнее всего, он был убит человеком, находившимся за рулем в момент теракта.

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В Тунисе задержаны трое подозреваемых в связи с терактом в Берлине

Vokietija gedi po teroristinio išpuolio Berlyne
Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине. Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри (на фото), убитого в пятницу, 22 декабря, в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.

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