Режим чрезвычайного положения введен в 50 округах штата, почти 350 тысяч человек остались без электроснабжения, и власти полагают, что восстановление Техаса после урагана может занять годы, передает РИА "Новости". Стоимость ликвидации последствий урагана "Харви" оценили примерно в 40 млрд долларов.
Над морем "Харви" набрал силу урагана четвертой категории, но быстро ослаб над территорией Техаса. При этом самые опасные последствия могут быть впереди: грядущие наводнения синоптики отнесли к категории "опасных для жизни".
Как отмечают наблюдатели, стихия также станет первой проверкой того, насколько президент Дональд Трамп сможет успешно ограничить последствия удара стихии. Во время предвыборной кампании Трамп выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.
По официальным данным, на утро воскресенья подтверждена гибель двух человек в результате удара стихии. В Рокпорте - городе, который принял на себя первый удар - у себя дома погиб отказавшийся от эвакуации человек. В Хьюстоне погибла женщина, пытавшаяся пересечь залитую водой улицу на автомобиле. Машина заглохла, а когда она выбралась из нее, ее подхватил и унес поток воды.
Газета Loa Angeles Times сообщала о трех жертвах стихии, но эта информация расходится с официальными сведениями.
Кроме того, по словам шерифа округа Аранзас Билла Миллса, от 30 до 40 человек числятся пропавшими. В его округе медики оказали помощь трем десяткам пострадавших.
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