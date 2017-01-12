В Тбилиси огнестрельное ранение получил зять президента Грузии

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NEWSru.com
четверг, 12 января 2017 г. 08:21
Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Тбилиси и ранения родственника главы государства. В больницу был доставлен зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
© AFP/Scanpix

От действий преступников пострадал Миндия Гогочури. Он является супругом дочери первой леди Маки Чичуа. Раненого положили в центр неотложной медицинской помощи республиканской больницы, пишет Apsny.ge.

На место происшествия на улицу Баланчивадзе были вызваны экипажи патрульной полиции и эксперты-криминалисты, сообщает канал "Рустави 2".

В МВД отметили, что следствие ведется по статьям 118 и 236 УК Грузии: умышленное нанесение легкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

Зять президента Миндия Гогочури был вызван в прокуратуру в июле 2016 года в связи с заявлением Георгия Маргвелашвили, в котором президент говорил о давлении на членов его семьи со стороны полиции. По этому делу также был допрошен друг Гогочури Михаил Татарашвили.

Маргвелашвили в заявлении утверждал, что полицейские остановили Гогочури на улице, после чего обыскали его квартиру и машину без постановления суда.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий со стороны полицейских. Однако позже выяснилось, что полицейские действовали в рамках закона. У оперативников была информация о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. По этой причине были проведены обыски у трех человек, включая Гогочури. Оружие найти не удалось, поэтому к уголовной ответственности зятя президента привлекать не стали, пишет "Спутник Грузия".

NEWSru.com
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