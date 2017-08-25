В Тарту в понедельник для посетителей открылся "перевернутый" дом, сообщает rus.Delfi.ee. Процесс строительства был нелегким, поэтому первоначальные сроки долгожданного открытия дома-перевертыша немного сдвинулись.
© DELFI.ee

Перевернутый дом построен таким образом, что все возможные элементы и детали обычного дома тоже перевернуты вверх дном. Кроме того, перевернуты и мебель, наполняющее внутреннее пространство помещения.

"В Европе, мне кажется, около трех таких домов, и все они очень популярны", — сказал в начале строительства один из владельцев дома Кулдар Лейс.

rus.delfi.ee
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