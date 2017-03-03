В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй

 (3)
bbcrussian.com
пятница, 3 марта 2017 г. 11:35
В открытом море у побережья Таиланда найден живым пропавший российский турист. Его искали почти сутки. Выяснилось, что все это время мужчина держался за специальный дайверский буй.
© Shutterstock nuotr.

Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

В четверг утром 49-летний Дмитрий Сомов с тремя друзьями плавал с маской и ластами у побережья острова Рача Ной неподалеку от Пхукета. Внезапно отдыхающих подхватило подводное течение и они потеряли друг друга из вида.

Троих туристов вскоре подобрали рыбаки. Сомова сразу не нашли. Тогда его друзья обратились к властям, и тем начали поисковую операцию. Она длилась сутки.

"Никто не рассчитывал уже найти его живым, — рассказал агентству Соснов. — И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал — нет, он живой!".

О состоянии россиянина пока ничего не сообщается. Но дипломат поблагодарил всех, кто организовал оперативную поисковую операцию и участвовал в ней.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй (3)

В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй
В открытом море у побережья Таиланда найден живым пропавший российский турист. Его искали почти сутки. Выяснилось, что все это время мужчина держался за специальный дайверский буй.

Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона (2)

Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, сообщают французские СМИ.

Генпрокурор США Сешнс отказался от участия в расследовании о России (5)

Jeffas Sessionsas
Генпрокурор США Джефф Сешнс, который оказался под огнем критики из-за своих встреч с российскими официальными лицами, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Bellingcat опубликовал новый доклад о роли "Хмурого" в деле MH17 (114)

Bellingcat опубликовал новый доклад о роли Хмурого в деле MH17
Международная независимая группа Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17.

NYT сообщила о встрече зятя Трампа с послом РФ (13)

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
С послом РФ в США Сергеем Кисляком встречался не только Джефф Сешнс, но также Джаред Кушнер и еще два представителя избирательного штаба Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100