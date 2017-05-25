В связи с терактом в Манчестере арестован седьмой подозреваемый

В городе Нанитон в центральной Англии (графство Уорикшир) в ходе полицейского рейда и обысков арестован седьмой подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере, где в понедельник вечером смертник взорвал бомбу во время концерта на "Манчестер-арене".

Незадолго до этого была задержана шестая подозреваемая, однако рано утром в четверг полиция Манчестера сообщила, что женщину отпустили без предъявления обвинений.

Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.

Ранее стало известно о задержании старшего брата подозреваемого террориста-смертника Салмана Абеди - Исмаила Абеди, арестованного на юге Манчестера, а также о задержании в Ливии отца и младшего брата Абеди.

Скандал с фотографиями

Газете New York Times удалось получить фотографии, якобы сделанные британскими следователями на месте трагедии.

На фото запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

Британские власти отреагировали на утечку весьма резко, раскритиковав журналистов и тех, кто виновен в передаче им фотоматериалов.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала "Манчестер-арена" под конец концерта.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека находятся в больницах, 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" - самый кровавый теракт в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего "серьёзного" до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта.