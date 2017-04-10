В связи с терактами в Египте введено чрезвычайное положение

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Deutsche Welle
понедельник, 10 апреля 2017 г. 17:45
Правительство Египта одобрило введение в стране чрезвычайного положения на три месяца. Оно должно вступить в силу уже в понедельник, 10 апреля.
© Scanpix

В течение семи дней решение должно быть одобрено парламентом страны. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился привести в состояние повышенной боевой готовности вооруженные силы страны.

9 апреля в двух коптских церквях Египта в городах Танта и Александрия с разницей в несколько часов прогремели взрывы, осуществленные террористами-смертниками. Ответственность за них взяла террористическая организация "Исламское государство". Жертвами теракта стали, как минимум, 45 человек. Еще 110 получили ранения.

В связи с терактами Израиль принял решение закрыть границу с Египтом для выезда своих граждан на Синайский полуостров. Об этом заявила пресс-служба правительства страны. Как поясняется в сообщении, гражданам Израиля будет разрешен въезд на родину.

Deutsche Welle
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