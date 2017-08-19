В субботу и воскресенье общественный транспорт Риги будет бесплатным

19 и 20 августа, во время проведения Праздника Риги, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, троллейбусами и трамваями.
Бесплатными будут и муниципальные автостоянки Rīgas satiksme (за исключением стоянки возле Дома конгрессов).
Агентство LETA отмечает, что бесплатный проезд не распространяется на минибусы (маршрутки), ночные маршруты и ретро-трамвайчик.
В ночь на воскресенье, 20 августа, движение общественного транспорта на отдельных маршрутах будет обеспечено до 2:00 (для выходящих из центра города рейсов).