В ночь на воскресенье, 20 августа, движение общественного транспорта на отдельных маршрутах будет обеспечено до 2:00 (для выходящих из центра города рейсов).

Агентство LETA отмечает, что бесплатный проезд не распространяется на минибусы (маршрутки), ночные маршруты и ретро-трамвайчик.

Бесплатными будут и муниципальные автостоянки Rīgas satiksme (за исключением стоянки возле Дома конгрессов).

19 и 20 августа, во время проведения Праздника Риги, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, троллейбусами и трамваями.

В субботу и воскресенье общественный транспорт Риги будет бесплатным

СМИ узнали о недавнем отказе Финляндии предоставить убежище нападавшему в Турку Исполнитель теракта в финском городе Турку некоторое время назад запрашивал убежище, но ему было отказано. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила местная телерадиокомпания MTV со ссылкой на источник в полиции.

В субботу и воскресенье общественный транспорт Риги будет бесплатным 19 и 20 августа, во время проведения Праздника Риги, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, троллейбусами и трамваями.

Атаковавшему людей в Турку мигранту из Марокко отказали в убежище Напавший на прохожих в Турку 18-летний мигрант из Марокко получил отказ в убежище, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MTV Info. В результате нападения погибли два человека, десять получили ранения. В субботу полиция официально квалифицировала это как теракт.

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В Афганистане убили одного из лидеров талибов В ходе операции в северной афганской провинции Джаузджан был уничтожен один из командиров движения «Талибан» Мулла Мохаммад Рахим, передает «Синьхуа».

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