В страны Балтии перебрасываются американские танки и личный состав

В страны Балтии продолжает прибывать военная техника и личный состав армии США. Сегодня танки и боевые машины, а также солдаты батальона прибыли в Латвию. А вчера Литва официально приняла батальон НАТО, а в Эстонию военные и техника.

8-9 февраля в Латвию перебрасывается бронетехника 1-го батальона 4-й пехотной дивизии армии США - 15 танков, шесть боевых машин пехоты Bradley и другая техника поддержки и обеспечения.

Личный состав батальона - более 225 военнослужащих - прибыл в Латвию уже в конце прошлой недели, сообщает rus.DELFI.lv

В рамках операции Atlantic Resolve они заменили военнослужащих 503-го десантного полка, которые находились на территории Латвии с сентября 2016 года.

Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады.

В этой боевой группе будут участвовать военнослужащие из Канады, Албании, Италии, Испании, Словении и Польши, заявил ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, Литва официально приветствовала военных Международного батальона передового базирования НАТО под командованием Германии.

Возглавляемый Германией батальон будет одним из четырех таких военных подразделений на восточной границе НАТО. Другие три разместятся в Польше, Латвии и Эстонии. В каждом из батальонов будет приблизительно по тысяче военных.

Представители Литовской армии проинформировали о том, что к настоящему времени в Литву прибыло 130 немецких военнослужащих из планируемых 450.

В дислоцированном в Литве батальоне в течение 2017–2018 гг. будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

В рамках отдельной миссии, в этом году в Литве будут дислоцированы несколько сотен американских военных, сейчас в учениях в Литве участвуют и чешские военные.

Вчера же в Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника, в том числе и танки новой роты, в порядке расширения присутствия военного присутствия, из США.

Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу. В Эстонию доставлены более 50 единиц тяжелой военной техники, в том числе, четыре танка Abrams M1A2 и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Техникой будет пользоваться личный состав дислоцированной роты "С" Первого батальона 68-го броневого полка 4 пехотной дивизии США. Первые учения с участием личного состава роты состоятся в конце февраля, когда подразделение Вооруженных сил США примет участие в маневрах разведывательного батальона Сил обороны Эстонии "Зимний лагерь".