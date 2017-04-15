В столице Шри-Ланки гора мусора накрыла десятки домов: 16 погибших

NEWSru.com
суббота, 15 апреля 2017 г. 14:59
В столице Шри-Ланки Коломбо гора мусора со свалки накрыла десятки домов. ЧП произошло накануне, в субботу по ходу спасательных работ экстренные службы сообщили о 16 жертвах трагедии.
© Reuters / Scanpix

Обвал случился в бедном районе Коломбо рядом со свалкой. Из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. Reuters оценило высоту горы отходов в 90 метров. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища. "Интерфакс" передает, что под завалами оказались 40 домов и лачуг, Reuters - что до сотни.

Один из жителей бедного квартала по имени Мохаммед заявил Reuters, что под завалами могут оставаться около сотни людей.

Представители экстренных служб заявили ВВС, что надеются отыскать еще до 20 человек.

Британская телерадиокомпания напоминает, что ранее жители просили местные власти разобрать огромную свалку, в которую каждый день добавлялось около 800 тонн отходов. Этот вопрос поднимался и в парламенте Шри-Ланки.

NEWSru.com
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В столице Шри-Ланки гора мусора накрыла десятки домов: 16 погибших

В столице Шри-Ланки гора мусора накрыла десятки домов: 16 погибших
В столице Шри-Ланки Коломбо гора мусора со свалки накрыла десятки домов. ЧП произошло накануне, в субботу по ходу спасательных работ экстренные службы сообщили о 16 жертвах трагедии.

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