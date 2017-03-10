В Стокгольме задержали подозреваемого в коррупции россиянина

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bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 17:45
В Стокгольме по подозрению в даче взятки при отягчающих обстоятельствах задержан россиянин Евгений Павлов, работающий в дочернем предприятии канадской компании Bombardier, сообщил шведский прокурор Томас Форсберг.
© AFP/Scanpix

По словам прокурора, живущий в Швеции 37-летний российский гражданин - один из нескольких сотрудников Bombardier, подозреваемых в сговоре с управлением железных дорог Азербайджана.

Участники сговора, предположительно, пытались изменить условия тендера, чтобы помочь выиграть Bombardier.

Прокуратура подозревает. что азербайджанские чиновники сотрудничали с компанией, чтобы "получить вознаграждение за преимущества для Bombardier".

Прокурор Форсберг рассказал Ассошиэйтед пресс, что Павлова задержали из-за опасений, что он скроется от правосудия. Еще двух подозреваемых допросили, а затем отпустили.

Адвокат Павлова заявила агентству Рейтер, что он отрицает все обвинения, и отказалась давать другие комментарии.

По словам прокуроров, в основу дела легли электронные письма, которые были обнаружены во время обысков в шведском офисе компании в прошлом октябре.

"Несмотря на то, что заявка Bombardier была на пятом месте по стоимости, они выиграли тендер 2013 года, после того как конкуренты, предлагавшие лучшую цену, были дисквалифицированы руководством железных дорог в Азербайджане", - цитирует Рейтер заявление прокуратуры.

По данным СМИ, речь идет о контаркте на поставку сигнальной системы для 503-километрового участка железной дороги. Стоимость контракта составляла около 300 млн долларов.

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