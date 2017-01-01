В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: 39 погибших

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bbcrussian.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 09:52
Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
© Reuters, AFP, AP/Scanpix nuotr.

По его словам, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой.
Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Как передает корреспондент Би-би-си в Стамбуле Селин Гирит, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.
Представитель генконсульства России в Стамбуле сообщил агентству РИА Новости, что российских граждан среди погибших при нападении нет, информация о возможных раненых уточняется.

Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских. Усиленные меры безопасности были введены по всей Турции после серии нападений.

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