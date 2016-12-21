В Стамбуле открыт двухэтажный тоннель под Босфором за $1,2 млрд

В Стамбуле прошла торжественная церемония открытия тоннеля "Евразия" (Avrasya Tüneli) — первой подземной автотрассы под проливом Босфор. В церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган.

Строительство тоннеля заняло пять лет и обошлось в 1,2 млрд долларов частных инвестиций. Тоннель длиной 14,5 км соединил азиатскую и европейскую части Стамбула между районами Гезтепе и Казлычешме.

При этом 5,4 км дороги проложено непосредственно под проливом на глубине 106 метров ниже уровня моря. Тоннель является двухэтажным — на одном этаже открыто двухполосное движение в одну сторону, на втором — в другую.

Проезд по всему тоннелю займет 15 минут. Ограничение по скорости установлено до 70 км/ч. Тоннель спроектирован так, чтобы с большим запасом выдерживать землетрясения, цунами и давление почвы, передает ТАСС.

Движение по "Евразии" платное и ограниченное: стоимость проезда составит четыре доллара для легковых автомашин и шесть долларов для микроавтобусов. Проезд других видов транспорта запрещен.

Как напоминает РБК, тоннель "Евразия" — не единственный тоннель, который проходит под проливом Босфор в Турции. В 2013 году был успешно протестирован железнодорожный тоннель под проливом, который также соединил европейскую и азиатскую части Стамбула. Его протяженность составила 13,7 км, из которых 1,4 км проходит под водой.