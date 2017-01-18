В США умерла самая старая горилла в мире

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bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 18:10
В США в возрасте 60 лет умерла самая старая горилла в мире, сообщили в зоопарке и аквариуме города Колумбус в штате Огайо.
Gorila
© Imgur.com

В зоопарке сообщили, что она спокойно умерла во сне, а работники зоопарка обнаружили ее тело рано утром.

Тело Коло будет кремировано, а похоронят гориллу в зоопарке, где она жила. Также будет проведено исследование, чтобы понять причины ее смерти.

Коло родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе.

В декабре в зоопарке справляли ее шестидесятилетие. Коло прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы.

В зоопарке не замечали признаков того, что Коло себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль.

Коло за свою долгую жизнь стала мамой трех горилл, а также бабушкой 16 горилл. Ее дочь Эмми стала первым представителем второго поколения горилл, рожденных в неволе.

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