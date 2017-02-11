В США требуют расследования в адрес советника Трампа

Демократы в США требуют расследования в отношении советника Трампа по безопасности. Утверждается, что еще не вступив в должность, Флинн обсуждал санкции с послом РФ, что запрещено законом.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США призвали к расследованию в отношении Майкла Флинна, нынешнего советника по вопросам безопасности при Белом доме, который, как предполагается, по телефону обсуждал американские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком. Это происходило в декабре 2016 года, когда Барак Обама занимал пост президента и ввел очередные санкции в адрес РФ из-за якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в американские выборы.

Источники газеты Washington Post заявляют, что в разговоре с послом РФ Флинн призвал российскую сторону не реагировать слишком остро на новые санкции, введенные Обамой, так как российские и американские власти смогут уладить вопрос после инаугурации Трампа. Утверждается, что таким образом Флинн мог нарушить закон, так как, на тот момент, не занимая официальных должностей, он не имел права затрагивать подобные вопросы с представителем дипломатического корпуса.

В Белом доме заявили, что Трамп "полностью доверяет" Флинну, однако не исключили, что тема санкций все-таки поднималась во время его разговоров с российским послом. При этом, по мнению представителя администрации Трампа, высказанному в ответ на запрос AP, сам Флинн "не может быть уверен", что тема санкций не обсуждалась в беседе.

Сам президент США заявил в пятницу, что не знаком со статьей "Вашингтон пост", но намерен разобраться в ситуации. В Кремле утверждают, что Флинн и Кисляк не обсуждали санкции.