В США согласован компромиссный бюджет на текущий год

Демократы и республиканцы договорились о бюджете на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Это позволит администрации Трампа избежать дефолта уже в самом начале своего правления.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США после многонедельных переговоров согласовали компромиссный бюджет на текущий финансовый год, что позволяет предотвратить угрозу дефолта уже в самом начале правления администрации президента Дональда Трампа. Достигнутая конгрессменами договоренность обеспечит финансирование бюджета до 30 сентября, сообщили поздно вечером в воскресенье, 30 апреля, американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных советников обеих представленных в Конгрессе политических партий.

Голосование по документу состоится уже в начале текущей недели.

На пограничную стену денег не будет

Законопроект о бюджете на общую сумму в 1,07 трлн долларов предусматривает многомиллиардные ассигнования на нужды министерства обороны, а также на охрану американских границ. В то же время в проекте бюджета не заложены средства на строительство обещанной Трампом стены на границе с Мексикой. Согласно сообщениям, президент США отказался от этого требования.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы стремились не допустить дефолта республиканской администрации и по ходу переговоров сумели добиться значительного улучшения законопроекта о бюджете.

28 апреля Конгресс США пошел на необычный шаг с целью предотвращения угрозы дефолта: обе палаты одобрили законопроект, позволяющий администрации США финансировать свою деятельность еще на протяжении одной недели. Закон о более долгосрочном финансировании должен быть принят к 5 мая. Если бы конгрессменам не удалось договориться, то у Белого Дома деньги закончились бы уже к полуночи - как раз к 100 дням правления администрации Трампа.