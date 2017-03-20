В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

По его словам, Дэвид Рокфеллер, приходившийся внуком нефтяному магнату и первому в истории долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру, умер во сне в своем поместье под Нью-Йорком.

Дэвид Рокфеллер-младший родился в 1915 году в Нью-Йорке. Он был младшим братом 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа Рокфеллера.

Он окончил Гарвардский университет, а затем защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942 году Дэвид Рокфеллер поступил на военную службу и в годы второй мировой войны работал на разведку, дослужившись до капитана.

После войны Дэвид Рокфеллер участовал в различных семейных деловых проектах и долгое время возглавлял Chase Manhattan Bank. Он также был известен как филантроп, жертвующий на благотворительность сотни миллионов долларов.