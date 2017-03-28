В США семья судится за право дать дочке фамилию Аллах

bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 00:00
Американская семейная пара подала в суд на власти штата Джорджия за отказ в выдаче свидетельства о рождении их дочери, которой они решили дать фамилию Аллах.
© Shutterstock nuotr.

Министерство здравоохранения штата отказывается выдать 22-месячной девочке свидетельство о рождении, куда была бы вписана эта фамилия.
Родители девочки Элизабет Хенди и Билаль Уолк решили назвать свою дочь ЗалиКха Грейсфул Лоррейна Аллах.

Однако по закону штата, ребенок должен носить или фамилию матери, или фамилию отца, или комбинацию двух фамилий. Власти штата отказываются зарегистрировать ребенка под фамилией Аллах, которую не носят ни ее отец, ни ее мать. Иск от имени родителей к министерству здравоохранения штата подал филиал Американского союза гражданских свобод (ACLU) в Джорджии.

В арабском языке слово "Аллах" означает "Бог". Отец девочки рассказал в беседе с Atlanta Journal-Constitution, что это, на его взгляд, благородное имя, а его выбор никак не связан с религией. "Это просто нечестно и нарушает наши права", — заявил Уолк. По его словам, совершенно не приемлемо, что государство фактически оставляет их ребенка безымянным.

У ЗалиКхи есть старший брат Мастерфул Мозира Али Аллах, которому уже три года. У властей штата никогда не было претензий к его имени, пишет Washington Post.

Родители переживают, что их дочь официально не имеет имени. Также они беспокоятся, что у нее нет номера социального страхования, а в будущем без свидетельства о рождении ей трудно будет получить медицинскую помощь и ее сложно будет устроить в школу. Они также беспокоятся из-за потенциальных сложностей с поездками за границу. Согласно Atlanta Journal-Constitution, они уже отменили поездку в Мексику из-за опасений по поводу отсутствия у ребенка документов.

Представители штата написали семье письмо, в котором объясняют, что фамилию ЗалиКхи можно будет поменять с помощью петиции в суд высшей инстанции, но для этого факт ее рождения должен быть зарегистрирован.
Хенди, согласно Atlanta Journal-Constitution, сейчас находится на шестом месяце беременности.

"Мы все еще придумываем имя, и мы не знаем, будет ли это мальчик или девочка. Но ребенок определенно будет иметь благородное имя", — заявила Хенди.

"Родители должны решать, как называть ребенка. Не государство. Это легкое дело", — заявил адвокат семьи Майкл Баумринд.

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