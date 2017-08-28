В США рассматривают ограничение на выдачу виз по культурному обмену

Ограничения могут быть введены в рамках выполнения предвыборных обещаний Трампа отдавать гражданам США предпочтение на рынке труда.

По информации WSJ, это может затронуть около 100 тысяч человек, которые приезжают в США по обмену летом и работают, в основном, на курортах или в национальных парках, а также тех, кто приезжает по программе Au pair.

Сторонники такого рода программ считают, что они обеспечивают не только культурный обмен, но и приток сезонной рабочей силы, которой не хватает внутри страны.

Между тем противники уверены, что на самом деле иностранцы, приезжающие работать в США по визам J-1, отбирают места у американцев.