В США рассматривают ограничение на выдачу виз по культурному обмену

Ограничения могут быть введены в рамках выполнения предвыборных обещаний Трампа отдавать гражданам США предпочтение на рынке труда.
По информации WSJ, это может затронуть около 100 тысяч человек, которые приезжают в США по обмену летом и работают, в основном, на курортах или в национальных парках, а также тех, кто приезжает по программе Au pair.
Сторонники такого рода программ считают, что они обеспечивают не только культурный обмен, но и приток сезонной рабочей силы, которой не хватает внутри страны.
Между тем противники уверены, что на самом деле иностранцы, приезжающие работать в США по визам J-1, отбирают места у американцев.
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