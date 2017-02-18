В США продают телефон, принадлежавший Гитлеру

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bbcrussian.com
суббота, 18 февраля 2017 г. 14:44
На аукцион выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.
Adolfas Hitleris
© Scanpix

Торги пройдут в США в эти выходные.

Телефон, на задней части которого выгравировано имя Гитлера и нацистская символика, был найден в его бункере в Берлине в 1945 году.

Его нашли советские солдаты, а затем передали британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру в качестве сувенира. Телефон продает сын Рейнера.

Аукцион пройдет в городе Чесапик Сити в Мериленде.

Аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что торги начнутся со 100 тысяч долларов. Но при этом организаторы надеются, что за телефон заплатят порядка 300 тысяч долларов.

Представитель аукционного дома назвал этот телефон "оружием массового уничтожения". Гитлер часто звонил по нему, чтобы отдать приказы, в том числе о казнях или убийствах, передает Ассошиэйтед пресс.

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