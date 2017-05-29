В США определили национальность возможных создателей WannaCry

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Republic.ru
понедельник, 29 мая 2017 г. 12:48
Эксперты из Flashpoint проанализировали данные и провели обзор нескольких заметок о выкупе, поступившие от создателей вируса WannaCry, и определили возможную национальность хакеров. Об этом сообщает сайт организации.
Hacker
© Shutterstock nuotr.

Эксперты пришли к выводу, что создателями вируса могут быть жители юга Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура.

Анализ показал, что хакеры пользовались Google Translate при составлении заметок о выкупе. При этом англоязычный и китайские варианты заметки были написаны самостоятельно. После этого угрозы переводились с английского на другие языки.

Возможные создатели WannaCry могут быть именно из указанных регионов, потому что в тексте записки присутствуют знаки, характерные именно для южных регионов.

Ранее сообщалось, что к созданию WannaCry причастны хакеры Lazarus из КНДР. Такую версию приводила "Лаборатория Касперского".

Масштабная кибератака вирусом WannaCry началась 12 мая. В России вирус распространился на компьютеры МВД, МЧС, Минздрава, РЖД, российских банков и мобильных операторов.

Кибератаке также подверглись Национальная служба здравоохранения Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica и немецкая компания Deutsche Bahn. Всего хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Сообщалось, что хакерам удалось получить более $42 тысяч в качестве "выкупа".

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