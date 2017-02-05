В США наркоторговцы украсили упаковки с героином и кокаином портретами Трампа

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NEWSru.com
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 12:18
В американском штате Флорида правоохранителям удалось перехватить партию сильнодействующих наркотиков стоимостью около 100 тысяч долларов. По данным агентства Associated Press, на упаковках с кокаином и героином были нанесены изображения главаря Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, руководителя наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, а также президента США Дональда Трампа.
© AFP/Scanpix

"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это. Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу", - цитирует ТАСС генпрокурора штата Памелу Бонди.

Крупнейшая в современной истории округа Эрнандо партия героина была конфискована 27 января. Наркотики общим весом в полтора килограмма были расфасованы в примерно 5,5 тысячи упаковок.

Отметим, что ранее президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границей с Мексикой, чтобы ограничить наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов. Трамп неоднократно обещал, что Мексика сама будет платить за возведение барьера "тем или иным образом".

К настоящему моменту власти Флориды не могут объяснить, зачем наркодилры поместили на упаковке изображение, имя и фамилию Трампа наряду с главарями наркокартелей.

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века как в Колумбии, так и во всем мире. А Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка был задержан в прошлом году и затем экстрадирован в США для суда.

NEWSru.com
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В США наркоторговцы украсили упаковки с героином и кокаином портретами Трампа (4)

В США наркоторговцы украсили упаковки с героином и кокаином портретами Трампа
В американском штате Флорида правоохранителям удалось перехватить партию сильнодействующих наркотиков стоимостью около 100 тысяч долларов. По данным агентства Associated Press, на упаковках с кокаином и героином были нанесены изображения главаря Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, руководителя наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, а также президента США Дональда Трампа.

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