В США мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти

bbcrussian.com
среда, 19 апреля 2017 г. 09:37
Трое белых мужчин погибли и еще один пострадал в результате нападения чернокожего мужчины в городе Фресно, штат Калифорния.
Incidentas prie Kapitolijaus
© AP / Scanpix

Кори Али Мухаммед выстрелил 16 раз за 90 секунд, сообщил начальник местной полиции Джерри Дайер. Он кричал "Бог велик" на арабском, когда полиция арестовывала его.

Власти считают это преступлением на почве расовой ненависти, а не терроризмом. По словам полицейских, Мухаммед выражал в социальных сетях антиправительственные взгляды и писал, что ненавидит белых людей.

Он также разыскивался за убийство охранника возле мотеля на прошлой неделе.

"Он хотел убить как можно больше людей", — сказал Дайер.

Стрельба началась около 10:45 по местному времени возле офиса католической благотворительной организации. Очевидцы рассказывали, что видели мужчину с большим пистолетом, который он несколько раз перезаряжал между выстрелами.

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